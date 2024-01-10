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إقتصاد

الطلب على الشحن الجوي يرتفع للشهر الرابع على التوالي

Lebanon 24
10-01-2024 | 04:34
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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن ارتفاع الطلب على الشحن الجوي للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي، وذلك مقارنة بشهر تشرين الثاني 2022، وبالنسبة للعمليات الدولية بلغ نمو الطلب 8.1 بالمئة.
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ونمت السعة المُقاسة بـ"طن" الشحن المتاح لكل كيلومتر بنسبة 13.7 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الثاني 2022، وبنسبة 11.6 بالمئة للعمليات الدولية.

وبالمقارنة مع تشرين الثاني 2019 ما قبل كوفيد-19، انخفض الطلب على الشحن الجوي بنسبة 2.5 بالمئة بينما ارتفعت السعة بنسبة 4.1 بالمئة.
 
واستمر مؤشرا مديري المشتريات للصناعات التحويلية وطلبات التصدير الجديدة، وهما مؤشران رئيسيان للطلب العالمي على الشحن الجوي، عند مستوى دون 50 نقطة بقليل في نوفمبر مع تحركات إيجابية صغيرة تشير إلى تراجع التباطؤ الاقتصادي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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