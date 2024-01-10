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إقتصاد

محمد بن راشد يعلن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم

Lebanon 24
10-01-2024 | 14:35
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم، عن إطلاق صندوق بقيمة 150 مليون درهم (41 مليون دولار) من أجل دعم صناع المحتوى، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة الثانية لـ "قمة المليار متابع" في دبي.

 

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إن الإمارات استضافت اليوم 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في أحد أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى.. نرحب بهم في الإمارات .. ونقول لهم إن صناعة المحتوى مسؤولية.. وصناعة المحتوى علم.. وصناعة المحتوى هو مستقبل الإعلام".

 

وتعد "قمة المليار متابع"، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، ويجري تنظيمها عن طريق أكاديمية الإعلام الجديد، وتقام على مدار يومين في متحف الإمارات وأبراج الإمارت في دبي. 

 

وتجمع القمة 7000 مشارك، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع يتابعهم أكثر من 1.6 مليار متابع، وتشارك فيها أيضاً 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي و100 وكالة للإنتاج الرقمي، و100 رئيس تنفيذي، و195 متحدثاً من أشهر صناع المحتوى الرقمي من مختلف أنحاء العالم يقدمون أكثر من 100 فعالية متنوعة، منها 15 خطاباً ملهماً و20 ورشة عمل و25 جلسة نقاشية و15 حواراً تفاعلياً و4 مناظرات و20 فعالية مختلفة.

( سكاي نيوز)

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