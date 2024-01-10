Advertisement

إقتصاد

بأكثر من التوقعات.. ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية

Lebanon 24
10-01-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1150952-638405245551643254.jpg
Doc-P-1150952-638405245551643254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

 

وزادت مخزونات الخام زيادة مفاجئة بواقع 1.3 مليون برميل إلى 432.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لهبوطها 700 ألفا.

 

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 506 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

 

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 161 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

 

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

 
Advertisement

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت ثمانية ملايين برميل إلى 245 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة 2.5 مليون.

 

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، صعدت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 132.4 مليون، وذلك مقابل توقعات لارتفاعها 2.4 مليون برميل.

 

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 1.32 مليون برميل يوميا.

( سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:35 | 2024-01-10
10:14 | 2024-01-10
09:00 | 2024-01-10
08:43 | 2024-01-10
08:35 | 2024-01-10
07:25 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24