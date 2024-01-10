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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

Lebanon 24
10-01-2024 | 23:35
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتا في الجلسة السابقة.
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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0202 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 77.01 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 432.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 700 ألف برميل.

وكتب محللو آي.جي جروب في مذكرة أن العوامل التي تضغط في الاتجاه الهبوطي، بما في ذلك ارتفاع المخزونات وزيادة الإنتاج، تقابلها عوامل مثل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وقالوا إنهم يتوقعون رؤية أسعار تتراوح بين 67 و77 دولارا خلال المدى القريب.

وشن الحوثيون في اليمن، الأربعاء، أكبر هجوم لهم حتى الآن على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر. ولوحت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما ستتخذان المزيد من التدابير إذا استمرت الهجمات. وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري للضربات.

كما زادت كثافة الضربات الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة ووسطه، الأربعاء.

ومن المقرر أن تصدر إدارة الجمارك الصينية بيانات التجارة لشهر كانون الأول، الجمعة، مما سيوفر صورة للطلب الإجمالي للعام بأكمله في أكبر مشتر للنفط في العالم.
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