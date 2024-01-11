15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
على خطّ تنويع الموارد.. السعودية تبدأ بالتنقيب عن المعادن
Lebanon 24
11-01-2024
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
بهدف تنويع الموارد، تخطط السعودية للتوسع في قطاع التنقيب عن المعادن، حيث قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن السعودية أنشأت برنامجا تحفيزيا للتنقيب عن المعادن بميزانية تزيد على الـ 182 مليون دولار.
Advertisement
وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع صفقات بقيمة 75 مليار ريال، أي ما يقرب من 20 مليار دولار، والتي ستعزز البحث والتطوير والتكنولوجيا وفرص سلسلة القيمة المضافة.
في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة أعلنت عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن، حيث فاز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو برخصة كشف موقع بئر عمق، وفوز تحالف شركة رويال رودز وشركة إم.إس.بي القابضة برخصة كشف موقع جبل الصهابية، وفوز تحالف شركة سمو وكويا سيلفر برخصة كشف موقع أم حديد.(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ35 ألفاً؟ هذا الخبر مهم جداً!
Lebanon 24
الدولار بـ35 ألفاً؟ هذا الخبر مهم جداً!
13:33 | 2024-01-10
10/01/2024 01:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إختطاف فنان وسرقة أمواله ومجوهراته... والتحقيقات كشفت مفاجأة عن هويّة منفذي العمليّة!
Lebanon 24
إختطاف فنان وسرقة أمواله ومجوهراته... والتحقيقات كشفت مفاجأة عن هويّة منفذي العمليّة!
07:30 | 2024-01-10
10/01/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معاناته مع المرض... وفاة فنان شاب خسر معركته مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
بعد معاناته مع المرض... وفاة فنان شاب خسر معركته مع السرطان (صورة)
08:00 | 2024-01-10
10/01/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل من "حزب الله" لأهالي الجنوب.. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل من "حزب الله" لأهالي الجنوب.. إليكم هذا البيان
12:31 | 2024-01-10
10/01/2024 12:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مثير جداً عن نصرالله.. هذا ما كشفه إسرائيليون عنه!
Lebanon 24
تقريرٌ مثير جداً عن نصرالله.. هذا ما كشفه إسرائيليون عنه!
12:00 | 2024-01-10
10/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:59 | 2024-01-11
للمرة الثامنة.. المصرف المركزي في كوريا الجنوبية يثبّت الفائدة
00:14 | 2024-01-11
بسبب التّوتر في البحر الأحمر.. قناة السّويس تخسر أيضًا!
23:35 | 2024-01-10
أسعار النفط ترتفع وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
22:35 | 2024-01-10
منصوري يُطلق الخطوة الأولى نحو اعتماد "بلومبرغ"
16:00 | 2024-01-10
بأكثر من التوقعات.. ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية
14:35 | 2024-01-10
محمد بن راشد يعلن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم
فيديو
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
11/01/2024 08:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
11/01/2024 08:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
11/01/2024 08:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24