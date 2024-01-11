على خطّ تنويع الموارد.. السعودية تبدأ بالتنقيب عن المعادن

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وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع صفقات بقيمة 75 مليار ريال، أي ما يقرب من 20 مليار دولار، والتي ستعزز البحث والتطوير والتكنولوجيا وفرص سلسلة القيمة المضافة. بهدف تنويع الموارد، تخطط السعودية للتوسع في قطاع التنقيب عن المعادن، حيث قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن السعودية أنشأت برنامجا تحفيزيا للتنقيب عن المعادن بميزانية تزيد على الـ 182 مليون دولار.وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع صفقات بقيمة 75 مليار ريال، أي ما يقرب من 20 مليار دولار، والتي ستعزز البحث والتطوير والتكنولوجيا وفرص سلسلة القيمة المضافة.

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة أعلنت عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن، حيث فاز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو برخصة كشف موقع بئر عمق، وفوز تحالف شركة رويال رودز وشركة إم.إس.بي القابضة برخصة كشف موقع جبل الصهابية، وفوز تحالف شركة سمو وكويا سيلفر برخصة كشف موقع أم حديد.(عربي21)