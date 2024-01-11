Advertisement

إقتصاد

على خطّ تنويع الموارد.. السعودية تبدأ بالتنقيب عن المعادن

Lebanon 24
11-01-2024 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1151039-638405537714581196.jpg
Doc-P-1151039-638405537714581196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بهدف تنويع الموارد، تخطط السعودية للتوسع في قطاع التنقيب عن المعادن، حيث قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن السعودية أنشأت برنامجا تحفيزيا للتنقيب عن المعادن بميزانية تزيد على الـ 182 مليون دولار.
Advertisement

وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع صفقات بقيمة 75 مليار ريال، أي ما يقرب من 20 مليار دولار، والتي ستعزز البحث والتطوير والتكنولوجيا وفرص سلسلة القيمة المضافة.
 
في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة أعلنت عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن، حيث فاز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو برخصة كشف موقع بئر عمق، وفوز تحالف شركة رويال رودز وشركة إم.إس.بي القابضة برخصة كشف موقع جبل الصهابية، وفوز تحالف شركة سمو وكويا سيلفر برخصة كشف موقع أم حديد.(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:59 | 2024-01-11
00:14 | 2024-01-11
23:35 | 2024-01-10
22:35 | 2024-01-10
16:00 | 2024-01-10
14:35 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24