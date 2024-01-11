للمرة الثامنة.. المصرف المركزي في كوريا الجنوبية يثبّت الفائدة

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قرر البنك المركزي بكوريا الجنوبية، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي دون تغيير عند 3.5 بالمئة، وسط مخاوف بشأن تعافي اقتصادي ضعيف وتباطؤ اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع.وتعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يجمد فيها البنك سعر الفائدة، بعدما اتخذ القرار نفسه في شباط، وآذار، ونيسان، وتموز، وآب، وأيلول، وتشرين الثاني، وذلك بعد أن رفعها لسبع مرات متتالية من نيسان 2022 إلى كانون الثاني 2023.وجاء تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي يظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على تعافي الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئا وسط تخفيف الضغوط التضخمية.(سكاي نيوز عربية)