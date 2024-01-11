Advertisement

إقتصاد

قرار تاريخي تتخذه أميركا بخصوص "عملة البيتكوين".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-01-2024 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1151081-638405603815850607.jpg
Doc-P-1151081-638405603815850607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت الهيئات التنظيمية الأميركية لأول مرة الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر بشكل مباشر في عملة بيتكوين المشفرة، في خطوة تعد حدثاً تاريخياً لقطاع الأصول المشفرة البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار تقريباً.
Advertisement

ومنحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية المستثمرين، لصناديق من عمالقة الصناعة مثل بلاك روك وإنفيسكو وفيديليتي، بالإضافة إلى منافسين أصغر مثل فالكيري، الضوء الأخضر لبدء التداول اعتبارًا من الخميس.

وتمثل الموافقات تراجعًا نادرًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد معارضة استمرت لأكثر من عقد، منذ أن اقترح تايلر وكاميرون وينكلفوس لأول مرة صندوق استثمار متداول للبيتكوين في عام 2013.

وأدى طلب بلاك روك المفاجئ في يونيو الماضي، تلاه حكم قضائي استئنافي وصف رفض طلب مختلف بأنه “تعسفي وشائن”، إلى ارتفاع صاروخي في العملة المشفرة وسط توقعات بأن الهيئات التنظيمية الأميركية ستوافق أخيرًا على هذه الصناديق.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:53 | 2024-01-11
03:15 | 2024-01-11
03:14 | 2024-01-11
02:33 | 2024-01-11
02:20 | 2024-01-11
00:59 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24