قرار تاريخي تتخذه أميركا بخصوص "عملة البيتكوين".. إليكم التفاصيل

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قررت الهيئات التنظيمية الأميركية لأول مرة الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر بشكل مباشر في عملة بيتكوين المشفرة، في خطوة تعد حدثاً تاريخياً لقطاع الأصول المشفرة البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار تقريباً.ومنحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية المستثمرين، لصناديق من عمالقة الصناعة مثل بلاك روك وإنفيسكو وفيديليتي، بالإضافة إلى منافسين أصغر مثل فالكيري، الضوء الأخضر لبدء التداول اعتبارًا من الخميس.وتمثل الموافقات تراجعًا نادرًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد معارضة استمرت لأكثر من عقد، منذ أن اقترح تايلر وكاميرون وينكلفوس لأول مرة صندوق استثمار متداول للبيتكوين في عام 2013.وأدى طلب بلاك روك المفاجئ في يونيو الماضي، تلاه حكم قضائي استئنافي وصف رفض طلب مختلف بأنه “تعسفي وشائن”، إلى ارتفاع صاروخي في العملة المشفرة وسط توقعات بأن الهيئات التنظيمية الأميركية ستوافق أخيرًا على هذه الصناديق.(سكاي نيوز عربية)