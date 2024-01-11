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إقتصاد

وسط تراجع الدولار.. ها ما سجلته أسعار الذهب

Lebanon 24
11-01-2024 | 02:33
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ارتفع الذهب يوم الخميس فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق يوم الخميس ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية خلال هذا العام.
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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولارا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة متراجعا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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