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إقتصاد

المغرب لم يتخلص بعد من آثار "جائحة كورونا" اقتصاديًا

Lebanon 24
11-01-2024 | 03:15
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خفّض المغرب توقعات النمو للعام الجاري إلى 3.2%، مع مُعاناة البلاد من تأثيرات مواسم الجفاف المتتالية واستمرار إرهاصات الخسائر التي تكبدتها المملكة بسبب جائحة كوفيد-19، وفق المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحُكومية المكلفة بالإحصاءات.
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وذكرت الهيئة في وثيقة أصدرتها الأربعاء لمراجعة التوقعات، أن النمو المتوقع للعام الجاري سيكون مدعوماً بدينامية الطلب الخارجي على السلع المغربية والاستثمار الحكومي المرتفع، مع تقديرات بانخفاض معدل التضخم.
ولم يتمكن الانتعاش الاقتصادي غير الكافي بعد جائحة كورونا من تغطية الخسائر الناتجة عن التراجع الحاد للنمو خلال عام 2020، بحسب المندوبية، ويتجلى ذلك أساساً على مستوى سوق العمل الذي يواصل تأثره بالصعوبات التي عرفها آنذاك جرّاء فقدان 432 ألف منصب شغل نتيجة تأثير صدمة كوفيد-19 حين انكمش الاقتصاد بنسبة 7.1%.(بلومبيرغ)

المصدر: بلومبيرغ
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