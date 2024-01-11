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إقتصاد

بريطانيا تضع خطة "لأكبر توسع" للطاقة النووية منذ 70 عاما

Lebanon 24
11-01-2024 | 16:00
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أعلنت حكومة المملكة المتحدة، اليوم، عن خطة "لأكبر عملية توسيع للطاقة النووية" في البلاد منذ 70 عاما لدعم استقلالها في مجال الطاقة والإيفاء بأهدافها في ما يتعلق بانبعاثات الكربون.

 

تتضمن "خارطة الطريق للطاقة النووية المدنية" البحث في إمكان بناء محطة كبيرة جديدة للطاقة النووية لإنتاج وقود يورانيوم متطوّر و"تنظيم أذكى".

 

ومن شأن الخطوتين معا أن تضاعفا الطاقة النووية في المملكة المتحدة بحلول العام 2050 إلى 24 غيغاوات، ما يكفي لسد ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.

 
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وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن "الطاقة النووية هي الترياق الأمثل للتحديات المرتبطة بالطاقة التي تواجه بريطانيا.. إنها صديقة للبيئة وستضمن أمن الطاقة في المملكة المتحدة على الأمد البعيد".

 

وأضاف أن "هذا هو القرار البعيد الأمد الصحيح والخطوة التالية في التزامنا بالطاقة النووية، ما يضعنا على المسار للوصول إلى صافي صفر (انبعاثات) بحلول العام 2050 بطريقة مدروسة ومستدامة". ( سكاي نيوز)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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