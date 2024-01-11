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إقتصاد

بأكثر من المتوقع.. التّضخم في أميركا نحو الارتفاع

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:15
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كشفت بيانات التضخم في أميركا عن تسجيل ارتفاع من 3.1% في تشرين الثاني إلى 3.4% في كانون الأول على أساس سنوي. وجاءت هذه الأرقام أعلى من التوقعات البالغة 3.2%.
 
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.9% مقارنة بالعام الماضي، بينما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 0.3% و3.8% على التوالي.
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وجاء الجزء الأكبر من الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف المأوى. وارتفعت هذه الفئة بنسبة 0.5% خلال الشهر وشكلت أكثر من نصف الزيادة الأساسية في مؤشر أسعار المستهلك. وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف المأوى بنسبة 6.2%، أو حوالي ثلثي ارتفاع التضخم.
 
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% في كانون الاول، في حين سجلت الطاقة مكاسب بنسبة 0.4%. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 0.2%.(العربية)
 
المصدر: العربية
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