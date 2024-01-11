بأكثر من المتوقع.. التّضخم في أميركا نحو الارتفاع

كشفت بيانات التضخم في أميركا عن تسجيل ارتفاع من 3.1% في تشرين الثاني إلى 3.4% في كانون الأول على أساس سنوي. وجاءت هذه الأرقام أعلى من التوقعات البالغة 3.2%.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.9% مقارنة بالعام الماضي، بينما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 0.3% و3.8% على التوالي.

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