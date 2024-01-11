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إقتصاد

بالأرقام.. خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي كلّفها غاليًا

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:30
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ألقى عمدة لندن صادق خان، اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تكلفة الاقتصاد البريطاني 140 مليار جنيه استرليني (178 مليار دولار)، داعيا الحكومة إلى "إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل لوقف التدهور"، إذ إن الإنفصال يعني أن هناك مليوني وظيفة أقل في جميع أنحاء البلاد مما كان يمكن أن يكون لولا بريكست، بما في ذلك 290 ألف وظيفة مفقودة في لندن، وفقاً لبحث أجرته شركة كامبريدج إيكونوميتريكس بتكليف من مجلس المدينة، حيث وقع نصف إجمالي فقدان الوظائف في الخدمات المالية والبناء.
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في حين أن انتقاد خان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتماشى مع عاصمة المملكة المتحدة التي تصوت بشكل أساسي لصالح البقاء، إلا أنه يتعارض مع الخط الأكثر حذراً الذي يحاول زعيم حزب العمال كير ستارمر اتباعه قبل الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، يسعى ستارمر، وهو نفسه من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى استعادة أصوات ناخبي حزب العمال السابقين المؤيدين لبريكست في شمال إنجلترا.
 
ووفقاً لشركة كامبريدج إيكونوميتريكس، فإنه كان من الممكن أن يصل الناتج الاقتصادي البريطاني إلى 2.34 تريليون جنيه إسترليني في عام 2023 إذا ظلت البلاد داخل الاتحاد الأوروبي، أي أكثر بنسبة 65 من 2.2 تريليون جنيه إسترليني التي سجلتها. وتوقعت أن يتفاقم التأثير، ما سيؤدي إلى خفض 311 مليار جنيه إسترليني من الناتج المتوقع في عام 2035 مقارنة بسيناريو عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 10.1%.(العربية)
 
المصدر: العربية
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