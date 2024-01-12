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إقتصاد

توترات البحر الأحمر تطال الشركات.. هذا ما أعلنته "تسلا"

Lebanon 24
12-01-2024 | 00:17
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شركات جديدة طالها التوتر في البحر الأحمر، وآخرها كانت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، التي أعلنت أنها ستعلّق معظم إنتاجها لمدة أسبوعين في مصنعها الأوروبي قرب العاصمة الألمانية برلين، بسبب نقص في المكونات ناتج عن تأخر في عمليات التسليم جراء الهجمات في البحر الأحمر.
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وقالت تسلا في بيان، إن "الزيادة الكبيرة في أوقات النقل تتسبب في فجوة في سلاسل الإمداد".

وأضافت الشركة الأميركية أنه سيتم تعليق الإنتاج "باستثناء بعض القطاعات الفرعية" في مصنع "غيغا فاكتوري" الواقع جنوب شرق برلين بين 29 كانون الثاني و11 شباط.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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