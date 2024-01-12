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إقتصاد

مستويات تاريخية للنفط الصيني.. هذا ما سجّله

Lebanon 24
12-01-2024 | 00:21
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أظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام وصلت في 2023 لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام مع تعافي الطلب على الوقود بعد التراجع الناجم عن جائحة كورونا، وذلك رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة.
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وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين من النفط الخام زادت العام الماضي 11 بالمئة مقارنة مع 2022 إلى 563.99 مليون طن أو ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق المسجل في 2020 وبلغ 10.81 مليون برميل يوميا.

وبلغ إجمالي الواردات في كانون الأول 48.36 مليون طن أو 11.39 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 10.33 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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