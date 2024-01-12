مدعومة بانخفاض أسعار النفط والفائدة.. إصدارات الصكوك الدولارية بالخليج ترتفع





وبلغت حصة إصدار الصكوك في الأسواق الأساسية للسندات الإسلامية المتمثلة في مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، سوق رأس مال الدين، بجميع العملات 29% خلال 2023، مقابل 23% في 2022.

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إلا أن حصة الإصدارات الدولارية بلغت 40% بالدولار الأميركي مقابل 41.6% في 2022. ارتفع إصدار الصكوك بالدولار الأميركي بنسبة 178% على أساس سنوي بدول الخليج العام الماضي، في وقت لم يتجاوز فيه نمو هذه الإصدارات عالمياً 10.3%، بحسب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.وبلغت حصة إصدار الصكوك في الأسواق الأساسية للسندات الإسلامية المتمثلة في مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، سوق رأس مال الدين، بجميع العملات 29% خلال 2023، مقابل 23% في 2022.إلا أن حصة الإصدارات الدولارية بلغت 40% بالدولار الأميركي مقابل 41.6% في 2022.

وتوقع التقرير أن يدفع انخفاض أسعار النفط والفائدة إلى نمو إصدارات الصكوك عالمياً هذا العام بعد أن بلغت 850 مليار دولار في 2023 على الرغم من التقلبات والعوامل الجيوسياسية.



وأشار التقرير إلى أن الصكوك أصبحت جزءاً مهماً من مزيج التمويل في الأسواق الأساسية وهي مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، وتوقع أن يتجاوز حجم السوق تريليون دولار على المدى المتوسط.(بلومبيرغ)