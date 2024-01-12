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إقتصاد

انفراجٌ بأزمة باكستان الإقتصادية.. إليكم ما قرّره البنك الدولي

Lebanon 24
12-01-2024 | 04:02
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أعلنت وزارة المالية الباكستانية عن إفراج مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن 700 مليون دولار من خطة إنقاذ قدرها 3 مليارات دولار، وذلك بهدف تمكين باكستان من الخروج من إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية في تاريخها.
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وفي بيان لها، قالت الوزارة إن صندوق النقد الدولي وافق على الإفراج عن دفعة 700 مليون دولار، بعد أول مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لباكستان، وفق وكالة أسوشييتد برس. ومن شأن الإفراج عن 700 مليون دولار من صندوق النقد أن يؤدي إلى رفع إجمالي المدفوعات بموجب خطة الإنقاذ إلى 1.9 مليار دولار حتى الآن.
 
وتواجه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ عام 2022، بعدما قتلت فيضانات ناتجة عن تغير المناخ أكثر من 1739 شخصا وتسببت في خسائر قدرها 30 مليار دولار لاقتصادها.(العربية)

 
 
 
 
المصدر: العربية
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