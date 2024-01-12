Advertisement

إقتصاد

الروبل يُسجّل أعلى مستوى أمام الدولار

Lebanon 24
12-01-2024 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1151697-638406614097664294.jpg
Doc-P-1151697-638406614097664294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، وسجل الروبل أعلى مستوى مقابل الدولار واليورو منذ نهاية تشرين الثاني الماضي.

وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 61 كوبيكا إلى 87.98 روبل.
Advertisement

وانخفض سعر صرف اليورو بواقع 40 كوبيكا إلى 96.76 روبل، كما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 9 كوبيكات إلى 12.23 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:05 | 2024-01-12
04:02 | 2024-01-12
03:14 | 2024-01-12
02:47 | 2024-01-12
02:43 | 2024-01-12
02:13 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24