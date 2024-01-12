الروبل يُسجّل أعلى مستوى أمام الدولار

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واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، وسجل الروبل أعلى مستوى مقابل الدولار واليورو منذ نهاية تشرين الثاني الماضي.وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 61 كوبيكا إلى 87.98 روبل.وانخفض سعر صرف اليورو بواقع 40 كوبيكا إلى 96.76 روبل، كما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 9 كوبيكات إلى 12.23 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو. (روسيا اليوم)