Advertisement

إقتصاد

اليوم.. ما جديد "أسهم أوروبا"؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1151921-638407012442540770.jpg
Doc-P-1151921-638407012442540770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغلقت أسهم أوروبا، الجمعة، على ارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة بعد بيانات أميركية ضعيفة عززت الآمال بخفض قريب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية كبرى أخرى، وانتعش سهم إيرباص بعد أن كشفت شركة تصنيع الطائرات عن طلبيات سنوية غير مسبوقة.
Advertisement

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8 بالمئة منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام ومسجلا أفضل أداء في يوم واحد منذ بداية العام الجاري، على الرغم من أنه أنهى الأسبوع دون تغير.

وقادت السلع والخدمات الصناعية المكاسب بصعودها 1.7 بالمئة كما أضافت أسهم الإعلام 1.7 بالمئة أيضا.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بأكثر من المتوقع في كانون الأول، مما يشير إلى أنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وفي اقتفاء لأثر الانخفاضات في سندات الخزانة الأمبركية، تراجعت عائدات السندات الحكومية في أوروبا، إذ كثف المستثمرون أيضا رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في المستقبل من البنك المركزي الأوروبي.

ومن بين الأسهم الرائدة اليوم الجمعة، ارتفع سهم إيرباص 3.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات عن طلبيات سنوية قياسية وأكدت زيادة 11 بالمئة في تسليمات 2023. مع هذا، فقد ارتفع مؤشر شركات الفضاء والدفاع 2.8 بالمئة مسجلاً مستوى قياسياً.

وارتفعت أسهم كبرى شركات النفط والغاز 0.9 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام نحو اثنين بالمئة مع تحويل بعض ناقلات النفط مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ليلاً على أهداف للحوثيين في اليمن.

وأنهت أسهم شركة هاباغ لويد للشحن اليوم على انخفاض 2.1 بالمئة كما أنهت شركة ميرسك للشحن على انخفاض 0.4 بالمئة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2024-01-12
12:19 | 2024-01-12
10:00 | 2024-01-12
09:00 | 2024-01-12
06:05 | 2024-01-12
06:01 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24