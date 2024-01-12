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إقتصاد
اليوم.. ما جديد "أسهم أوروبا"؟
Lebanon 24
12-01-2024
|
15:30
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أغلقت أسهم أوروبا، الجمعة، على ارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة بعد بيانات أميركية ضعيفة عززت الآمال بخفض قريب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية كبرى أخرى، وانتعش سهم إيرباص بعد أن كشفت شركة تصنيع الطائرات عن طلبيات سنوية غير مسبوقة.
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وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8 بالمئة منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام ومسجلا أفضل أداء في يوم واحد منذ بداية العام الجاري، على الرغم من أنه أنهى الأسبوع دون تغير.
وقادت السلع والخدمات الصناعية المكاسب بصعودها 1.7 بالمئة كما أضافت أسهم الإعلام 1.7 بالمئة أيضا.
وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بأكثر من المتوقع في كانون الأول، مما يشير إلى أنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.
وفي اقتفاء لأثر الانخفاضات في سندات الخزانة الأمبركية، تراجعت عائدات السندات الحكومية في أوروبا، إذ كثف المستثمرون أيضا رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في المستقبل من البنك المركزي الأوروبي.
ومن بين الأسهم الرائدة اليوم الجمعة، ارتفع سهم إيرباص 3.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات عن طلبيات سنوية قياسية وأكدت زيادة 11 بالمئة في تسليمات 2023. مع هذا، فقد ارتفع مؤشر شركات الفضاء والدفاع 2.8 بالمئة مسجلاً مستوى قياسياً.
وارتفعت أسهم كبرى شركات النفط والغاز 0.9 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام نحو اثنين بالمئة مع تحويل بعض ناقلات النفط مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ليلاً على أهداف للحوثيين في اليمن.
وأنهت أسهم شركة هاباغ لويد للشحن اليوم على انخفاض 2.1 بالمئة كما أنهت شركة ميرسك للشحن على انخفاض 0.4 بالمئة.
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