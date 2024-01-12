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إقتصاد
أزمة "بوينغ" مستمرة.. فحوصات جديدة قبل السماح بالتحليق مجددا
Lebanon 24
12-01-2024
|
23:43
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قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها ستطلب إجراء فحص على 40 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 وستراجع البيانات من تلك الفحوصات قبل السماح للطائرات باستئناف رحلاتها.
وسيؤدي هذا الإعلان إلى تأجيل أي استئناف للرحلات الجوية إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
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ومنعت إدارة الطيران الاتحادية 171 طائرة من طراز ماكس 9 من التحليق الأسبوع الماضي بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة ركاب "ألاسكا إيرلاينز" على الهبوط اضطراريا.
أعلنت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" الإثنين أنها اكتشفت خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 عددا من البراغي غير المشدودة جيدا.
وتمتلك "يونايتد إيرلاينز" أكبر أسطول من طائرات 737 ماكس 9 إذ لديها 79 طائرة من هذا الطراز جميعها متوقفة عن الطيران حاليا بأمر من إدارة الطيران المدني الأميركية.
والإثنين، قالت شركة النقل الجوي في بيان إنه "منذ أن بدأنا عمليات الفحص يوم السبت، توصلنا إلى اكتشافات يبدو أنها مرتبطة بمشاكل في تثبيت سدّادات" مخارج الطوارئ"، مضيفة أنها وجدت "على سبيل المثال، براغٍ تحتاج إلى شدّ إضافي".
وتابعت الشركة "نعمل على إعادة طائراتنا من طراز بوينغ 737 ماكس 9 إلى الخدمة في الأيام المقبلة".
وفي كانون الأول، حضّت بوينغ شركات النقل الجوي على إجراء عمليات فحص إضافية لنظام التحكم في دفة طائراتها من طراز 737 ماكس بعد أن اكتشفت شركة طيران أثناء عملية صيانة روتينية لإحدى طائراتها من هذا الطراز برغيا مفقودة صمولته.
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