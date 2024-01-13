Advertisement

إقتصاد

التوترات في البحر الأحمر ترفع أسعار المعدن الأصفر في أسبوع

Lebanon 24
13-01-2024 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1152064-638407413426163415.jpg
Doc-P-1152064-638407413426163415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا أسبوعيا، مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذا آمنا.

تحركات الأسعار
Advertisement

خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.18 بالمئة، لتصل إلى 2049.06 دولارا للأونصة.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة "أواندا" إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة "يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما البالغ 2015 دولارا".
ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الهجمات على أنحاء اليمن خلال الليل ردا على مهاجمة قوات جماعة الحوثي حركة الشحن في البحر الأحمر، وهو ما يوسّع رقعة الصراع الناجم عن حرب إسرائيل على غزة في أنحاء المنطقة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.01 بالمئة، لتصل إلى 23.195 دولارا للأونصة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:12 | 2024-01-13
02:57 | 2024-01-13
01:45 | 2024-01-13
23:43 | 2024-01-12
16:00 | 2024-01-12
15:30 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24