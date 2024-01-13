أكبر شركة تعدين تحذر من نقص إنتاج اليورانيوم

حذرت شركة "كازاتومبروم" في كزاخستان، أكبر شركة لتعدين اليورانيوم في العالم، من أنها قد لا تتمكن من الوصول إلى أهدافها الإنتاجية خلال العامين المقبلين، الأمر الذي يمثل خطراً جديداً للعرض مع انتعاش الطلب على الوقود النووي.

وأوضحت الشركة المدرجة في لندن، والتي تسيطر عليها حكومة كازاخستان عبر صندوقها السيادي، امس، أن نقص حمض الكبريتيك والتأخير في أعمال البناء لدى المناجم المطورة حديثاً يخلق تحديات كبيرة أمام عمليات الإنتاج.

وأشارت إلى أن التحديات أمام عمليات الإنتاج قد تستمر حتى عام 2025.

وذكرت الشركة أنها ستحدد التأثير المحتمل على الإنتاج في بيان للسوق بحلول مطلع شهر شباط.

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وأضافت أن خطط إنتاجها لعام 2025 تتعرض "لمخاطر كبيرة تواجه سلسلة التوريد".

ويأتي إعلان الشركة وسط مجموعة من التحديات التي تواجه العرض، والتي ساعدت على ارتفاع أسعار اليورانيوم في التعاملات الفورية إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً.

وأدت الأحداث التي وقعت العام الماضي في النيجر إلى عرقلة إرسال الشحنات إلى مفاعلات أوروبية، وقيام شركة التعدين الرئيسية "كاميكو كورب" بتخفيض أهداف إنتاجها بسبب تحديات تواجه عملياتها في كندا.