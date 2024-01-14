لمواصلة تمويل الحكومة.. اتفاق على مشروع مؤقت من الكونغرس للإنفاق

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام أميركية يوم السبت أن زعماء الكونغرس اتفقوا على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين بهدف مواصلة تمويل الحكومة الاتحادية حتى آذار وتجنب إغلاق جزئي للحكومة يبدأ أواخر الأسبوع المقبل.وأشارت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي.إن.إن) وموقع بانشبول، إلى أن زعماء الكونغرس اتفقوا على ما يسمى "القرار المستمر" والذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس والثامن من الشهر ذاته.وينتهي أمد التمويل الحالي في 19 كانون الثاني لبعض الوكالات الاتحادية بما في ذلك وزارة النقل بينما تواجه وكالات أخرى مثل وزارة الدفاع موعدا نهائيا في الثاني من شباط.(سكاي نيوز عربية)