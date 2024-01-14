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إقتصاد

بعد التغيّر الحاسم بسياسة اقتصادها.. "موديز" تعدّل نظرتها المستقبلية لتركيا

Lebanon 24
14-01-2024 | 00:23
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مع التغير الحاسم في السياسة الاقتصادية التركية، عدلت وكالة موديز النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة، وذلك بعدما ارتفع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في كانون الأول، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
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وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93%، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% في  تشرين الثاني. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
 
وعكس البنك المركزي التركي مساره في حزيران ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5% بهدف السيطرة على التضخم.

ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو 7 ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.(العربية)

المصدر: العربية
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