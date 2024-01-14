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إقتصاد

توترات البحر الأحمر تلقي بثقلها على النفط.. الأسعار ترتفع مجددًا

Lebanon 24
14-01-2024 | 23:27
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في تعاملات الاثنين المبكرة، وسط حالة ترقب من المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 29 سنتا بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 78.58 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة عند التسوية الجمعة.
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وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.84 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 16 سنتا، أو 0.22 بالمئة، بعد صعوده نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما هذا العام خلال الجلسة بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد قوات الحوثي ردا على هجمات على مدى أشهر على الملاحة في البحر الأحمر. ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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