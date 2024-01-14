إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في مصر.. وحجم الإكتتاب كبير!

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم الاكتتاب 3.5 مليار دولار بالبرنامج حتى الآن".



وأضاف وزير المالية خلال ندوة عقدها صندوق النقد الدولي في القاهرة، السبت، أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة، وذلك عن طريق أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة.

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وأشار معيط إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.



وأضاف الوزير إلى أن الحكومة قامت بتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى 5.2 ملايين أسرة، كما تم زيادة المنح الشهرية لهم بنحو 25 بالمئة، فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة.(سكاي نيوز عربية)