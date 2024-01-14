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إقتصاد
دعمًا لإقتصادها.. أضخم مشاركة للإمارات بمؤتمر "دافوس 2024"
Lebanon 24
14-01-2024
|
23:57
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بثالث أكبر مشاركة دولية في "دافوس" والأكبر في تاريخها، تشارك الإمارات بالدورة الـ 54 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2024، التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 كانون الثاني الجاري، وسط حضور كثر من 100 شخصية من من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وذلك ترسيخًا للدور الريادي للدولة على الصعيد الدولي في كافة مجالات التعاون والشراكة العالمية، وتعزيز اهتمام حكومة الإمارات بالملف الاقتصادي.
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وقال محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء:" يعكس حرص دولة الإمارات، على المشاركة الدورية في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للمساهمة الإيجابية في المحافل الدولية بشتى القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي، الذي يُعد ملفاً ذا أولوية كبيرة لدى دولة الإمارات، وتوليه كافة الدول والحكومات والجهات الدولية الحكومية والخاصة كذلك أهمية كبيرة، لارتباطه بتنمية وازدهار ورفاهية كافة الشعوب والأوطان، والبشرية قاطبة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأضاف: " تتطلع دولة الإمارات خلال هذا الحدث الهام إلى مواصلة مشاركة العديد من التجارب والخبرات الناجحة، التي من شأنها أن تشكل إلهاماً لصناعة تجارب وخبرات دولية أخرى ناجحة أيضاً، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للدول والحكومات، كما تنفتح الدولة على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتميزة من خلال التعاون المشترك وبناء الشراكات الناجحة في كافة القطاعات، بما يسهم في صياغة حلول مبتكرة لتجاوز التحديات، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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