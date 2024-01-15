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إقتصاد

السعودية تستقطبهم.. أهم الشركات العالمية في الهندسة البحرية تتوجه إلى السعودية

Lebanon 24
15-01-2024 | 01:41
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أعلنت مجموعة يونيك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات والهندسة تحت سطح البحر، الأحد، عن افتتاح منشأتها الجديدة في الدمام، بمساحة 2000 متر مربع، لتكون السعودية على موعدٍ لاستقطاب أهم شركات الهندسة البحرية.
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ولدى المنشأة القدرة لتجهيز مجموعة متنوعة من أدوات المسح البحري، والسفن السطحية غير المأهولة، وكذلك حلول الغوص ودعم الحياة، ومعدات الطفو والأوزان المائية المتاحة للبيع والتأجير.

وتستضيف المنشأة أكبر منصة اختبار ديناميكية للرافعات في المملكة بقدرة سحب ثابتة تبلغ 600 طن، وقدرة اختبار حمولة حية ديناميكية تصل إلى 40 طناً، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
كما تأتي هذه المبادرة لتعزيز جهود "صنع في السعودية" التي تتمثل في نقل إنتاج وتجميع التقنيات والهندسة البحرية التي تميز مجموعة يونيك محلياً، مما يساهم في توطين الوظائف، بالإضافة إلى جعل الدمام مركزاً مهماً لهذا القطاع.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصنيع وتجميع 50% من أنظمة الغوص الهوائي، وحزم الطاقة، ووحدات استبدال الغوص في المملكة، مما يؤدي إلى استخدام ما لا يقل عن 40% من القوى العاملة المحلية.(العربية)

المصدر: العربية
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