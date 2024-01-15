لأول مرة منذ 155 عامًا.. توقف مصانع إنتاج سكر القصب في مصر

توقف مصنع سكر أبو قرقاص عن عصر محصول القصب لإنتاج السكر، للمرة الأولى منذ إنشائه في 1869، لتغيب معه مشاهد اصطفاف السيارات النقل المحملة بالمحصول، في انتظار توريده للمصنع الذي بلغ عمره هذا العام 155 عامًا. وفق صحف محلية.وفي بيان للديوان العام أعلنت محافظة المنيا توريد شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا، "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة"، محصول القصب المتعاقدة عليه إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بدءًا من "الإثنين" المقبل مع تحملها كافة مصاريف النقل، وذلك بسبب انخفاض كميات القصب المتعاقد عليها عن حاجة المصنع للتشغيل بكامل طاقته.

وقال مصدر في مصنع سكر أبو قرقاص وفقا لـ"مصراوي"، إن إدارة الشركة التكاملية للسكر فوجئت هذا العام بانخفاض كمية المحصول المتعاقد عليها بشكل غير مسبوق، ووصلت الكميات المتعاقد عليها نحو 6 آلاف طن فقط، وهو محصول 160 فدان تقريبًا ، ولا تكفي لتشغيل المصنع لنحو أسبوع كامل.وأضاف المصدر، أن "المصنع كان يستهدف كل عام توريد 300 ألف طن قصب في الموسم الواحد، لينتج ما لا يقل عن 30 ألف طن سكر، ولكن أسعار السوق الموازية هذا العام من قبل المزارعين والتجار كانت كبيرة أسوة بالأسعار التي حددتها الحكومة لتوريد القصب لمصانعها".وأشار إلى أنه "رغم زيادة سعر توريد القصب 500 جنيه للطن عن العام الماضي، وأصبح سعر التوريد 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه عن العام الماضي، ولكن المزارعون اتجهوا إلى تجار "العوادي" الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز الـ 2200 جنيه و2500 جنيه للطن الواحد، وبيعه لعصارات العسل الأسود ومحلات العصير".(عربي21)