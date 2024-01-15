18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لأول مرة منذ 155 عامًا.. توقف مصانع إنتاج سكر القصب في مصر
Lebanon 24
15-01-2024
|
02:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقف مصنع سكر أبو قرقاص عن عصر محصول القصب لإنتاج السكر، للمرة الأولى منذ إنشائه في 1869، لتغيب معه مشاهد اصطفاف السيارات النقل المحملة بالمحصول، في انتظار توريده للمصنع الذي بلغ عمره هذا العام 155 عامًا. وفق صحف محلية.
Advertisement
وفي بيان للديوان العام أعلنت محافظة المنيا توريد شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا، "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة"، محصول القصب المتعاقدة عليه إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بدءًا من "الإثنين" المقبل مع تحملها كافة مصاريف النقل، وذلك بسبب انخفاض كميات القصب المتعاقد عليها عن حاجة المصنع للتشغيل بكامل طاقته.
وقال مصدر في مصنع سكر أبو قرقاص وفقا لـ"مصراوي"، إن إدارة الشركة التكاملية للسكر فوجئت هذا العام بانخفاض كمية المحصول المتعاقد عليها بشكل غير مسبوق، ووصلت الكميات المتعاقد عليها نحو 6 آلاف طن فقط، وهو محصول 160 فدان تقريبًا ، ولا تكفي لتشغيل المصنع لنحو أسبوع كامل.
وأضاف المصدر، أن "المصنع كان يستهدف كل عام توريد 300 ألف طن قصب في الموسم الواحد، لينتج ما لا يقل عن 30 ألف طن سكر، ولكن أسعار السوق الموازية هذا العام من قبل المزارعين والتجار كانت كبيرة أسوة بالأسعار التي حددتها الحكومة لتوريد القصب لمصانعها".
وأشار إلى أنه "رغم زيادة سعر توريد القصب 500 جنيه للطن عن العام الماضي، وأصبح سعر التوريد 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه عن العام الماضي، ولكن المزارعون اتجهوا إلى تجار "العوادي" الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز الـ 2200 جنيه و2500 جنيه للطن الواحد، وبيعه لعصارات العسل الأسود ومحلات العصير".(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إحراق سيارة "بلوغر" في الأشرفية!
Lebanon 24
بالفيديو... إحراق سيارة "بلوغر" في الأشرفية!
09:34 | 2024-01-14
14/01/2024 09:34:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين... ومعلومات عن إصابات كثيرة
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين... ومعلومات عن إصابات كثيرة
10:17 | 2024-01-14
14/01/2024 10:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُعلّق على كلام أمين عامّ "الحزب"... ويُحذّر: أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُعلّق على كلام أمين عامّ "الحزب"... ويُحذّر: أسابيع صعبة
09:29 | 2024-01-14
14/01/2024 09:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع: ضباب ورياح وثلوج.. وهذا ما سيحدث خلال النهار!
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع: ضباب ورياح وثلوج.. وهذا ما سيحدث خلال النهار!
15:19 | 2024-01-14
14/01/2024 03:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. اليكم حجم المتساقطات حتى تاريخه
Lebanon 24
بالأرقام.. اليكم حجم المتساقطات حتى تاريخه
11:14 | 2024-01-14
14/01/2024 11:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:00 | 2024-01-15
إضطرابات البحر الأحمر... كيف ستُؤثّر على أسعار الذهب؟
04:19 | 2024-01-15
قيمة الصادرات التركية ترتفع.. هذا ما سجّلته
04:00 | 2024-01-15
منصّة بلومبرغ ليست للجميع: هذه آلية عملها
03:53 | 2024-01-15
توترات الشرق الأوسط تدفع بأسعار الذهب صعودًا
03:13 | 2024-01-15
ثروات أغنى 5 اشخاص في العالم تتضاعف.. والعين على ظهور أول تريليونير
03:02 | 2024-01-15
اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
15/01/2024 13:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
15/01/2024 13:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
15/01/2024 13:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24