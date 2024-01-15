اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سحل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89350 و 89750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان الدولار قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما 89400 و 89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.