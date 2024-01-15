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إقتصاد

ثروات أغنى 5 اشخاص في العالم تتضاعف.. والعين على ظهور أول تريليونير

Lebanon 24
15-01-2024 | 03:13
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توقعت منظمة "أوكسفام" ظهور أول تريليونير في غضون عقد من الزمن، مع احتمال اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إذ كشفت المنظمة عن تضاعف ثروات أغنى 5 رجال في العالم إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 869 مليار دولار منذ عام 2020، في حين خسر أفقر 60% في العالم أي ما يقرب من 5 مليارات شخص، أموالهم.
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تأتي هذه التفاصيل في تقرير صادر عن منظمة "أوكسفام" بينما يجتمع أغنى أغنياء العالم اعتبارا من يوم الاثنين في دافوس السويسرية لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للقادة السياسيين والمديرين التنفيذيين للشركات وفاحشي الثراء.

ويقول التقرير إن الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء من المرجح أن تتسع، وستؤدي إلى تتويج العالم بأول تريليونير له في غضون عقد من الزمن.
 
وقالت المنظمة أيضاً في تسليط الضوء على الزيادة الكبيرة في عدم المساواة منذ جائحة كوفيد19، إن مليارديرات العالم أصبحوا أكثر ثراء بمقدار 3.3 تريليون دولار  مما كانوا عليه في عام 2020، وأن ثرواتهم نمت أسرع بثلاث مرات من معدل التضخم.
 
ووجد التقرير أن 148 من أكبر الشركات في العالم حققت معا 1.8 تريليون دولار من إجمالي صافي الأرباح في العام حتى يونيو 2023، وهي قفزة بنسبة 52% مقارنة بمتوسط صافي الأرباح في الفترة 2018-2021.

ودعا التقرير إلى فرض ضريبة على الثروة لإصلاح التوازن بين العمال ورؤساء الشركات وأصحاب الثراء الفاحش، بحجة أن مثل هذه الضريبة على المليونيرات والمليارديرات البريطانيين يمكن أن تجلب 22 مليار جنيه إسترليني للخزانة كل عام، إذا تم تطبيقها بمعدل يتراوح بين 1. ٪ إلى 2٪ على صافي الثروة التي تزيد عن 10 ملايين جنيه إسترليني.(العربية)
 
المصدر: العربية
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