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إقتصاد
توترات الشرق الأوسط تدفع بأسعار الذهب صعودًا
Lebanon 24
15-01-2024
|
03:53
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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، لتصل فوق مستويات الـ 2050 دولارا بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
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وبشكل عام، يراهن المتعاملون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 166 نقطة أساس هذا العام، وهذا أعلى من رهانات صباح الجمعة البالغة 150 نقطة أساس.
ووفقا لتطبيق قياس احتمالية تغير أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون بنسبة 79 في المئة أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في آذار.
وتبعا للمحلل الفني لرويترز وانغ تاو، قد يكسر سعر الذهب الفوري في المعاملات الفورية المقاومة عند 2060 دولارا للأونصة ويرتفع إلى نطاق 2071 دولارا – 2079 دولارا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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