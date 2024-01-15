قيمة الصادرات التركية ترتفع.. هذا ما سجّلته

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بلغت عائدات اتحاد مصدري مدينة إسطنبول من تصدير السلع والمنتجات خلال العام المنصرم، 11.6 مليار دولار أمريكي.وأوضح الاتحاد في بيان، الاثنين، أن قيمة صادراته خلال العام المنصرم، ارتفعت بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة مع عام 2022.وأضاف البيان أن الاتحاد صدّر خلال العام الماضي منتجات إلى أسواق 202 دولة حول العالم.وأشار البيان إلى أن حصة الاتحاد من إجمالي صادرات تركيا الخارجية خلال 2023، بلغ 5.2 بالمئة.وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من إسطنبول من ناحية القيمة بـ793 مليون دولار، كما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنرويج وبريطانيا في مقدمة الدول المستوردة من اتحاد مصدري إسطنبول.(الأناضول)