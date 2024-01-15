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إقتصاد

بالأسماء... هؤلاء لو أنفقوا مليون دولار يوميا ستنفد ثرواتهم بعد 476 عاما

Lebanon 24
15-01-2024 | 06:11
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أفادت منظمة "أوكسفام"، في تقرير لها، بأن كبرى الشركات وأغنى أغنياء العالم ضاعفوا ثرواتهم منذ العام 2020، بينما أصبح 5 مليارات شخص حول العالم أكثر فقرا بشكل ملحوظ.
 
وجاء تقرير المنظمة المعنية بمكافحة عدم المساواة تزامنا مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا هذا الأسبوع.
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وأشارت منظمة "أوكسفام" إلى أن المشاركين الكبار في "دافوس" هم على الأغلب نفس الأشخاص الذين يقودون عدم المساواة في العالم، حيث يسعون وراء مصالحهم وليس من أجل الصالح العام.

وقالت المنظمة في التقرير: "لقد بات خمسة مليارات شخص أكثر فقرا منذ العام 2020، بينما ضاعف أغنى خمسة أشخاص ثرواتهم بمعدل 14 مليون دولار في الساعة".
 
ووفقا للمنظمة فقد ارتفعت ثروة أغنى 5 أشخاص في العالم منذ العام 2020 بنسبة 14% ووصلت إلى 869 مليار دولار في 2023، والأشخاص الخمسة هم: إيلون ماسك وبرنارد أرنو وجيف بيزوس ولاري إيلسون ومارك زوكربيرغ.

وفي حال أنفق كل شخص من هؤلاء الخمسة مليون دولار يوميا فإن ثرواتهم (869 مليار دولار) ستنفد خلال 476 عاما، في حال تم الافتراض أن حجم الثروة سيبقى نفسه ولن يزداد. (روسيا اليوم) 

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