النفط يغلق على ارتفاع طفيف

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أقفلت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، مساء اليوم الاثنين، إذ أدى التأثير المحدود لصراع الشرق الأوسط على إنتاج الخام إلى عمليات بيع لجني أرباح بعدما ارتفع خاما النفط القياسيان، برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي، 2% الأسبوع الماضي.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة تقريبا لتبلغ عند التسوية 78.15 دولار للبرميل.كذلك، هبط خام غرب تكساس 38 سنتا أو نحو 0.5 بالمئة إلى 72.30 دولار.