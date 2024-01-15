17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الأسهم والسندات الآسيوية تشهدُ انخفاضًا مستمرًا
Lebanon 24
15-01-2024
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت الأسهم والسندات في آسيا، اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وهونغ كونغ، في حين انخفضت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأميركية. وتراجعت عقود الأسهم الأوروبية، لتواصل انخفاضها في الجلسة السابقة، بعد أن تراجع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن رهانات خفض أسعار الفائدة.
Advertisement
وانخفضت سندات الخزانة في أول يوم تداول منذ يوم الجمعة. وارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بنحو ست نقاط أساس، في حين صعدت عائدات السندات لأجل عامين، الحساسة تجاه السياسة النقدية، بنفس المقدار. كما انضمت السندات السيادية الأسترالية والنيوزيلندية إلى موجة البيع.
بالتوازي، ساعد ارتفاع العائدات الأميركية على دعم الدولار، والذي تعزز صعوده للجلسة الثالثة مقابل العملات الرئيسية. وانخفض الوون الكوري الجنوبي إلى مستوى لم يشهده منذ شهر مقابل الدولار.
على صعيد آخر، واصلت أسعار النفط تراجعها يوم الإثنين، حتى مع استمرار التوترات في البحر الأحمر. أصاب المسلحون الحوثيون سفينة تجارية مملوكة للولايات المتحدة بصاروخ باليستي أمس، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه أحد أهم طرق التجارة في العالم. تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 72 دولاراً للبرميل بقليل، في حين بلغ سعر خام برنت حوالي 78 دولاراً.
في الوقت نفسه، ظلت الصين في بؤرة الاهتمام بقوة، إذ من المقرر أن تنشر البلاد بيانات تظهر تحسناً في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، يوم الأربعاء، مدعومة بقاعدة مقارنة منخفضة عندما أعاقت القيود الوبائية النشاط الاقتصادي. يتحول بعض المستثمرين أيضاً إلى الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم المتعثرة في البلاد.(بلومبيرغ)
المصدر: بلومبيرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة حبيبها رجل الأعمال.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها على الثلج في فاريا (صور)
Lebanon 24
برفقة حبيبها رجل الأعمال.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها على الثلج في فاريا (صور)
03:32 | 2024-01-15
15/01/2024 03:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب... الأب إيلي خنيصر: "إنها الكارثة الاكبر"
Lebanon 24
فيديو مرعب... الأب إيلي خنيصر: "إنها الكارثة الاكبر"
10:11 | 2024-01-15
15/01/2024 10:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً ابن الفنان راغب علامة يُثير الجدل.. أطل بحقيبة "نسائية"! (صور)
Lebanon 24
مُجدداً ابن الفنان راغب علامة يُثير الجدل.. أطل بحقيبة "نسائية"! (صور)
02:22 | 2024-01-15
15/01/2024 02:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بـ "هوت شورت".. هذا ما فعلته ابنة هيفا وهبي (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بـ "هوت شورت".. هذا ما فعلته ابنة هيفا وهبي (فيديو)
04:11 | 2024-01-15
15/01/2024 04:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
Lebanon 24
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
14:56 | 2024-01-15
15/01/2024 02:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:32 | 2024-01-16
العالم قد يشهد "أول تريليونير" في التاريخ خلال 10 سنوات
01:31 | 2024-01-16
هجمات البحر الأحمر.. هكذا أثّرت على شحن الغاز
01:00 | 2024-01-16
أسعار النفط تتجاهل توترات البحر الأحمر.. هذا ما سجّلته لليوم
00:45 | 2024-01-16
في بريطانيا.. تكاليف الجنازة تدفع بالمواطنين إلى حرق جثث الموتى بدل دفنها!
23:52 | 2024-01-15
الدولار يتجه لتسجيل أعلى مستويات له منذ كانون الأول
14:19 | 2024-01-15
النفط يغلق على ارتفاع طفيف
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
16/01/2024 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
16/01/2024 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
16/01/2024 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24