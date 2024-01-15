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إقتصاد

الأسهم والسندات الآسيوية تشهدُ انخفاضًا مستمرًا

Lebanon 24
15-01-2024 | 23:38
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تراجعت الأسهم والسندات في آسيا، اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وهونغ كونغ، في حين انخفضت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأميركية. وتراجعت عقود الأسهم الأوروبية، لتواصل انخفاضها في الجلسة السابقة، بعد أن تراجع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن رهانات خفض أسعار الفائدة.
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وانخفضت سندات الخزانة في أول يوم تداول منذ يوم الجمعة. وارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بنحو ست نقاط أساس، في حين صعدت عائدات السندات لأجل عامين، الحساسة تجاه السياسة النقدية، بنفس المقدار. كما انضمت السندات السيادية الأسترالية والنيوزيلندية إلى موجة البيع.

بالتوازي، ساعد ارتفاع العائدات الأميركية على دعم الدولار، والذي تعزز صعوده للجلسة الثالثة مقابل العملات الرئيسية. وانخفض الوون الكوري الجنوبي إلى مستوى لم يشهده منذ شهر مقابل الدولار.

على صعيد آخر، واصلت أسعار النفط تراجعها يوم الإثنين، حتى مع استمرار التوترات في البحر الأحمر. أصاب المسلحون الحوثيون سفينة تجارية مملوكة للولايات المتحدة بصاروخ باليستي أمس، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه أحد أهم طرق التجارة في العالم. تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 72 دولاراً للبرميل بقليل، في حين بلغ سعر خام برنت حوالي 78 دولاراً.
 
في الوقت نفسه، ظلت الصين في بؤرة الاهتمام بقوة، إذ من المقرر أن تنشر البلاد بيانات تظهر تحسناً في الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، يوم الأربعاء، مدعومة بقاعدة مقارنة منخفضة عندما أعاقت القيود الوبائية النشاط الاقتصادي. يتحول بعض المستثمرين أيضاً إلى الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم المتعثرة في البلاد.(بلومبيرغ)
المصدر: بلومبيرغ
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