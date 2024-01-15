الدولار يتجه لتسجيل أعلى مستويات له منذ كانون الأول

Advertisement

ارتفع مؤشر الدولار نحو أعلى مستوى في شهر واحد مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما سعى المستثمرون إلى طرح مزيد من الدلائل حول توقيت خفض سعر الفائدة الأميركية، حيث صعد مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.3% إلى 1230.38 نقطة. وإذا جاوز المؤشر القمة التي حققها في 5 كانون الثاني عند 1231.44 نقطة، ليتجه نحو تسجيل أعلى مستوى منذ منتصف كانون الأول.وينتظر المستثمرون خطاب حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر المقرر عقده اليوم الثلاثاء، بعد أن أعطى رئيس البنك جيروم باول أوضح إشارة حتى الآن على أن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في طور الإعداد لعام 2024. وارتفعت عوائد سندات الخزانة مع استئناف التداول بعد العطلة في الولايات المتحدة.وأشار أحد المختصين إن مكاسب الدولار كانت مدفوعة بارتفاع عوائد السندات الأميركية. وأضاف: "ربما تكون السوق قد خرجت أخيراً من الحالة المزاجية المتوترة ولديها لحظة واضحة مفادها أن باول قد لا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام".(بلومبرغ)