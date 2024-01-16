أسعار النفط تتجاهل توترات البحر الأحمر.. هذا ما سجّلته لليوم

استقرت أسعار النفط مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتي أدت إلى ارتفاع التوترات في الشرق الأوسط، تزامناً مع توقعات اقتصادية عالمية هشة.



وتماسك خام برنت فوق 78 دولاراً للبرميل، بعدما خسر 0.2% أمس الإثنين، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط دون 73 دولاراً.

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وعلى الرغم من تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة، التي توفر ثلث النفط الخام في العالم، تواجه العقود الآجلة ضغوطاً هبوطية من الأسواق المالية الأوسع.



وأشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة هذا العام نظراً لاستمرار التضخم والمخاطر الجيوسياسية. وارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مما جعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.(بلومبرغ)