هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجل سعر صرف دولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وكان الدولار قد أقفل مساء أمس مسجّلاً التسعيرة نفسها.



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