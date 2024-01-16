بعد 6 أيام من الأرباح.. اليابان تُنهي سلسلة مكاسب متتالية

Advertisement

أغلق المؤشر نيكي الياباني، في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، منخفضا لينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام ودفعته إلى أعلى مستوياته في 34 عاما.وتراجع نيكي بنسبة 0.79 بالمئة إلى 35619.18 مع ارتفاع 47 سهما فقط مقابل انخفاض 178.وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.82 بالمئة إلى 2503.98.وارتفع نيكي لفترة وجيزة إلى 36008.23 نقطة أمس الاثنين ليصل إلى مستوى لم يشهده منذ شباط 1990 لكنه لم يستمر عليه وأغلق عند 35901.73 نقطة.(سكاي نيوز عربية)