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إقتصاد
كم بلغ إجمالي مبيعات المنازل الفاخرة في دبي خلال 2023؟
Lebanon 24
16-01-2024
|
08:13
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ارتفع إجمالي مبيعات المنازل التي تبلغ أو تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار في دبي، بنسبة 92.4 بالمئة إلى 431 عملية بيع خلال عام 2023، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، "نايت فرانك".
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وقفزت القيمة الإجمالية لمبيعات هذه الشريحة من المنازل بنسبة 91 بالمئة في العام الماضي إلى 7.6 مليار دولار، وتم تحقيق 28 بالمئة منها في الربع الأخير وحده.
وأظهر تحليل "نايت فرانك" أيضاً، أن دبي تفوقت على نيويورك في شريحة المنازل التي تزيد أسعارها عن 10 ملايين دولار، إذ سجلت 323 صفقة، مقابل 159 صفقة في نيويورك.
وقال فيصل دوراني، الشريك، ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "عززت دبي مكانتها كأحد أكثر أسواق العقارات نشاطاً في العالم".
وأشار إلى أن الطلب الدولي من ذوي الثروات تضاعف أيضاً على المنازل التي تبلغ أو تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار، إذ وصل عدد المنازل المتداولة في هذا القطاع الفاخر في عام 2023 إلى 56 صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار.
ووفق "نايت فرانك"، لا تزال نخلة جميرا محوراً هاماً في مبيعات المنازل الفاخرة في دبي، إذ استحوذت على 38.5 بالمئة من المنازل المباعة بأكثر من 10 ملايين دولار خلال عام 2023 (أو 166 صفقة)، وعلى 39.2 بالمئة (أو 22 صفقة) من المبيعات التي تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار.
وقال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "نايت فرانك": "أصبحت نخلة جميرا الآن محط أنظار عالمية، وقد عززت الجزيرة مكانتها بشكل جيد كواحدة من أكثر المواقع المرغوبة على مستوى العالم".
وتحتل جزيرة خليج جميرا المرتبة الثانية بعد نخلة جميرا في عدد المنازل التي تم بيعها بسعر يزيد عن 10 ملايين دولار في عام 2023، وهو ما بلغ 47 عملية بيع، في حين جاءت نخلة جبل علي في المرتبة الثالثة بـ36 صفقة. (سكاي نيوز عربية)
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