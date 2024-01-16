"شل" تعلق كل الشحنات عبر البحر الأحمر

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وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن إلى تعطيل التجارة العالمية. وتقول الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين. قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، إن شركة شل النفطية الكبرى علقت كل الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بعد أن أثارت الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين باليمن مخاوف من زيادة التصعيد.وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن إلى تعطيل التجارة العالمية. وتقول الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن الشركة اتخذت الأسبوع الماضي خطوة لوقف جميع عمليات العبور لمخاوف من أن يتسبب هجوم ناجح في تسرب نفطي هائل بالمنطقة، فضلا عن المخاطر التي تهدد سلامة أطقم السفن. (سكاي نيوز عربية)