أعلن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، الثلاثاء، تأسيس صندوقا يهدف إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الشراء في سوق الأسهم القطرية، وذلك بالتعاون مع مجموعة أشمور لإدارة الصناديق.

وتأسس صندوق أشمور للأسهم القطرية بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار كمستثمر رئيسي من خلال إعادة تخصيص الأسهم في الشركات القطرية المدرجة بالبورصة.

وذكر جهاز قطر للاستثمار في بيان أن الصندوق سيمنح المستثمرين الأجانب والمحليين فرصة استكشاف اقتصاد الدولة الخليجية والحصول على الخبرة الاستثمارية لشركة أشمور.

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وأضاف أنه سيقيم، في إطار مبادرة أوسع، إقامة شراكات مع كبار مديري الأصول العالميين الذين يركزون على دول الخليج وكذلك مديري الأصول المحليين الذين يستوفون جميع المتطلبات للاستثمار مع الجهاز.

( سكاي نيوز)