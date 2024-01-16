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إقتصاد

على عكس المتوقع.. الناتج المحلي الصينيّ يحقّق نموًا مرتفعًا

Lebanon 24
16-01-2024 | 23:18
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ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني في نهاية عام 2023، حيث حقق نموا بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات الرسمية، إذ بلغ 126.058 تريليون يوان (17.698 تريليون دولار) حسب هيئة الإحصاء الحكومية الصينية.
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ووفقا للتوقعات الرسمية، كان من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني حوالي 5% في عام 2023. لكن الخبراء كانوا أكثر تفاؤلا بشأن التنمية الاقتصادية في هذه الدولة. على سبيل المثال، قالت المديرة السابقة لمركز الاقتصاد العالمي التابع للمعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، تشن فنغيينغ، إن معدل نمو اقتصاد بلادها قد يصل إلى 6%. ووفقا لها، لم ترغب الحكومة في إعطاء رقم كبير للغاية، لذلك حددت 5٪ في التوقعات، لأن الأرقام المتوقعة في العام الماضي لم تتحقق.

ويشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في نهاية عام 2022، على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا والوضع الدولي غير المستقر، نما بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2021، وهو أقل من التوقعات الرسمية البالغة 5.5٪ تقريبا.(روسيا اليوم)

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