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إقتصاد
تقلبات في سعر النفط.. اليكم أسعاره اليوم
Lebanon 24
16-01-2024
|
23:35
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أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من الطلب على النفط الخام المقوم بالعملة الأميركية، لكن تزايد مخاطر تعطل الإمدادات وسط الصراع المحتدم في البحر الأحمر حد من التراجعات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.93 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0215 بتوقيت غرينتش.
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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا بما يعادل 0.59 بالمئة إلى 71.97 دولاراً للبرميل.
وارتفع خام برنت بشكل طفيف أمس الثلاثاء بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط، لكن الصراع المستمر في البحر الأحمر زاد المخاوف من اضطرار الناقلات إلى تغيير مسارها لتجنب المنطقة، مما أدى إلى زيادة التكاليف ومقدار الوقت اللازم للتسليم.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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