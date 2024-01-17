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إقتصاد

استثمارات بنوك الإمارات تسجل أعلى مستوى في تاريخها

Lebanon 24
17-01-2024 | 02:10
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أظهرت بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة قد تجاوزت حاجز 620 مليار درهم (حوالي 169 مليار دولار) في نهاية كانون الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.

وأوضحت إحصائيات المركزي الإماراتي، أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة قد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 21.4 بالمئة لتصل إلى 620.2 مليار درهم، بزيادة تعادل 109.1 مليار درهم، مقابل نحو 511.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.
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وبحسب المصرف المركزي الإماراتي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.2 بالمئة مقابل 601 مليار درهم في تشرين الماضي، بزيادة تعادل 19.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بمقدار 93 مليار درهم أو ما نسبته 17.6 بالمئة مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية 2022.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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