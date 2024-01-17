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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. كيف افتتح صباح اليوم؟
Lebanon 24
17-01-2024
|
03:00
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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