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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. كيف افتتح صباح اليوم؟

Lebanon 24
17-01-2024 | 03:00
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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