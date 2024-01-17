أرامكو السعودية تستثمر 4 مليارات دولار برأس المال الجريء العالمي

Advertisement

أعلنت أرامكو السعودية، عن خطوة جديدة طموحة في إطار استراتيجيتها العالمية التوسع ببرنامج رأس المال الجريء عبر تخصيص إضافي بلغ 4 مليارات دولار أمريكي لشركة أرامكو فينتشرز، ذراعها لرأس المال الجريء.هذا الإعلان يأتي ليرفع إجمالي مخصصات الاستثمارات لشركة أرامكو فينتشرز من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 7 مليارات دولار أمريكي، مما يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في مجال رأس المال الجريء على الساحة العالمية.وسيعزز هذا الاستثمار الإجمالي في رأس المال الجريء لأرامكو السعودية إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، مع إدراج صندوق “واعد فينتشرز” بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، الذي يركز على دعم الشركات الناشئة في المملكة..(بلومبرغ)