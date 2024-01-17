"أوبن اي آي" تتراجع عن قيود الاستخدام الحربي باتفاقية مع البنتاغون

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تراجعت شركة أوبن اي آي OpenAI عن الحظر الذي سبق أن تعهدت بالالتزام به ضد الاستخدام العسكري لأدواتها للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تشات جي بي تي، مع بدء العمل مع وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون- على أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات الأمن السيبراني بحسب تقرير سيمافور.وأزيلت القيود المذكورة في سياسة الاستخدام الخاصة بها والتي من شأنها أن تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها في التطبيقات "العسكرية والحربية" أي تطوير الأسلحة العسكرية والحربية، مما أثار القلق بين المدافعين عن سلامة الذكاء الاصطناعي.وذكرت آنا ماكانجو، نائب الرئيس للشؤون العالمية في "أوبن إيه آي" على هامش منتدى "دافوس"، أن سياسات الشركة كانت حتى اليوم لا تسمح باستخدام نماذجها في "الأنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية للأذى الجسدي" مثل تطوير الأسلحة أو الأعمال العسكرية، وقد أزالت "أوبن إيه آي" الإشارة إلى الجيش إلا أن حظر الاستخدام لتطوير أسلحة لا يزال قائمة.(أربيان بزنس)