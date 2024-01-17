Advertisement

إقتصاد

"أوبن اي آي" تتراجع عن قيود الاستخدام الحربي باتفاقية مع البنتاغون

Lebanon 24
17-01-2024 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1153514-638410842637686504.jpg
Doc-P-1153514-638410842637686504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت شركة أوبن اي آي OpenAI عن الحظر الذي سبق أن تعهدت بالالتزام به ضد الاستخدام العسكري لأدواتها للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تشات جي بي تي، مع بدء العمل مع وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون- على أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات الأمن السيبراني بحسب تقرير سيمافور.
Advertisement

وأزيلت القيود المذكورة في سياسة الاستخدام الخاصة بها والتي من شأنها أن تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها في التطبيقات "العسكرية والحربية" أي تطوير الأسلحة العسكرية والحربية، مما أثار القلق بين المدافعين عن سلامة الذكاء الاصطناعي.

وذكرت آنا ماكانجو، نائب الرئيس للشؤون العالمية في "أوبن إيه آي" على هامش منتدى "دافوس"، أن سياسات الشركة كانت حتى اليوم لا تسمح باستخدام نماذجها في "الأنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية للأذى الجسدي" مثل تطوير الأسلحة أو الأعمال العسكرية، وقد أزالت "أوبن إيه آي" الإشارة إلى الجيش إلا أن حظر الاستخدام لتطوير أسلحة لا يزال قائمة.(أربيان بزنس)

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:04 | 2024-01-17
04:30 | 2024-01-17
04:00 | 2024-01-17
03:35 | 2024-01-17
03:17 | 2024-01-17
03:00 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24