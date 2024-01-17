تفاصيل "مركز الغاز".. لقاء تركي روسي يعزّز فرضية البدء به

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يزور وفد تركي روسيا هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل "مركز الغاز" ويتوقع إعداد جدول زمني للإجراءات وتسريع العمل.وقد طرحت قضية مركز الغاز لأول مرة في تشرين الأول 2022، بعد أسبوعين من الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "السيل الشمالي"، حيث اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة نقل الحجم المفقود من عبور الغاز الروسي إلى منطقة البحر الأسود. ووفقا له، من الممكن إنشاء مركز للغاز في تركيا، والذي من شأنه أن يصبح منصة للإمدادات إلى دول أخرى، إلى أوروبا في المقام الأول، وكذلك لتحديد أسعار الغاز.وفي تسرين الثاني من العام الماضي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن أنقرة تتفاوض مع شركة "غازبروم" لجلب منصة تداول الغاز التركية إلى المستوى الدولي. وبحسبه، تتوقع الجمهورية أن تكون قادرة على استكمال العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتداول الغاز في 2024.(روسيا اليوم)