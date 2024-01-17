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إقتصاد
روسيا تسجّل أرقامًا قياسية لناحية تصدير الحبوب
Lebanon 24
17-01-2024
|
04:30
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أعلن مصدر في شركة "روس أغرو ترانس" أن روسيا سجلت رقماً قياسياً في النصف الأول من العام الزراعي 2023-2024 في تصدير الحبوب والبقوليات.
وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي اليوم: "إن صادرات الحبوب والبقوليات بما في ذلك إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سجلت في النصف الأول من الموسم الزراعي الحالي أي في الفترة من 1 تموز إلى 31 كانون الأول من العام الماضي رقماً قياسياً لجميع الأصناف الرئيسية، حيث صدرت ما يقارب 39 مليون طن وهو أعلى بنسبة 19 بالمئة عن المؤشر السابق البالغ 32.7 مليون طن الذي تم تحقيقه في موسم 2020-2021".
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وأشار المصدر إلى أن "حجم صادرات القمح الروسي بلغ نحو 27.6 مليون طن أي أعلى بنسبة 3.8 بالمئة من الرقم القياسي المسجل قبل ثلاث سنوات، فيما بلغ حجم صادرات الشعير خمسة ملايين طن بزيادة 27 بالمئة وصادرات الذرة ثلاثة ملايين طن، كما وصل حجم توريد الدقيق من الحبوب إلى 800 ألف طن مقابل 530 ألف طن خلال الموسم الماضي".
وارتفع تصدير حبوب البقوليات إلى 2.1 مليون طن مرتين عن الصادرات خلال الفترة بين شهري تموز وكانون الأول من عام 2022.(سانا)
المصدر: سانا
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